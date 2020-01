Josep Guardiola, vive a miles de kilómetros de Barcelona, pero siente en carne propia el maltrato que sufre hoy su colega Ernesto Valverde, luego que se supiera que la directiva azulgrana sostiene diálogo con los entrenadores Xavi Hernández y Ronald Koemen, quien han dado su negativa para ponerse el buzo catalán.

Josep Guardiola aprovechó su victoria con Manchester City para tocar este delicado tema en su calidad de socio del club español. “Barcelona es un sitio especial, porque ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde. No se merece esto. Ojalá se pueda solucionar pronto la situación, como socio de este club. Esto es todo”, sentenció el DT tras el duelo ante Aston Villa que ganó 6-1.

Pep Guardiola no ha sido el único en solidarizarse con Ernesto Valverde, quien tras quedar eliminado de la Supercopa de España ha vuelto a acaparar los titulares de los medios de comunicación que revelan los movimientos de su club para encontrarle el reemplazo. Este domingo se confirmó dos opciones fallidas: el actual entrenador del Al-Sadd catarí, Xavi Hernández, y el seleccionador neerlandés Ronald Koeman.

Hoy surge un nuevo nombre en las carpetas de la institución y es el argentino Mauricio Pochettino, quien dejó de entrenar al Tottenham United y estaría dispuesto a dirigir a su compatriota Lionel Messi y hacer historia con Barcelona.