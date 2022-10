Erling Haaland se convirtió en la figura de la goleada de Manchester City (6-3) a Manchester United al marcar un triplete y aportar con dos asistencias. Luego del partido, el entrenador de los ‘Ciudadanos’, Pep Guardiola, destacó el rendimiento del delantero noruego.

El estratega español señaló que el ‘Androide’ siempre ha demostrado esa virtud de cara al arco en anteriores clubes. “Lo que Erling está haciendo, ya lo ha hecho en Noruega, Austria y Alemania. Esa es la realidad. Vino aquí y vio que mis chicos corren como animales, así que él también tiene que hacerlo”, señaló en conferencia de prensa.

“La calidad que tenemos alrededor de él le ayuda a marcar los goles, pero lo que está haciendo no se lo enseñé yo. Tiene unos instintos increíbles. Nació con eso”, añadió.

De la misma manera, Pep Guardiola espera que el futbolista noruego tenga mayor participación en el aspecto colectivo. “Lo que me gusta es que en el último período del partido se ha estado involucrado. Me gusta que colabore en la creación de las jugadas. Y me gusta que participe más de estas situaciones y, por supuesto, sin olvidarnos que su mayor talento es poner el balón en la red y es un delantero fantástico”, precisó.

¿Cuántos goles lleva Erling Haaland en la temporada?

El delantero noruego ha marcado 17 goles en 11 encuentros en la presente temporada con la camiseta de Manchester City. Además, aportó con tres asistencias.

