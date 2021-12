Manchester City sumó su tercera goleada consecutiva en la Premier League al vencer 6-3 al Leicester. Una victoria importante para el equipo del Pep Guardiola, sin embargo, la atención del técnico español estuvo en el tema sanitario durante la conferencia de prensa.

TE VA A INTERESAR | Carlos Lobatón en ‘La fe de Cuto’: Cómo se hizo hincha de Cristal y el día que anuló a Lionel Messi

En medio de lo que parecer ser un rebrote de casos positivos en el fútbol inglés, Guardiola señaló que espera que no se vuelva a tener partidos a puertas cerradas. No obstante, reclamó que los hinchas deberían tener más rigurosidad en los protocolos sanitarios para evitar contagios.

“No me encantaría (que vuelvan los partidos a puertas cerradas). No puedes imaginar lo diferente que es jugar con personas que sin personas. No se compara” Al final jugamos, a puerta cerrada para que la economía del futbol mundial sobreviviera, para las emisoras. Gracias a eso, seguimos cobrando nuestros salarios y pudimos jugar al futbol para la gente”, señaló.

“Ojalá no vuelva a suceder, pero se plantean casos en todo el mundo. Estas personas van a los estadios y pueden contaminar. Hay gente en los estadios que no usa mascarilla, y eso es lo que más me sorprende. Caminas por la calle, vas a los grandes centros comerciales, a lugares para comprar regalos para la familia y nadie usa mascarilla ”, añadió.

Sobre el encuentro ante Leicester City, Guardiola destacó lo emocionante que fue el encuentro, incluso los momentos en que su equipo estuvo a punto de ser empatado cuando, ganando 4-0, la visita se puso 4-3.

“Ha sido una montaña rusa, un partido típico del Boxing Day, con muchos goles. Entretenido para todo el mundo. Otra victoria, importante para seguir con nuestra racha. Ahora toca descansar estos tres días e ir a por el próximo partido”, expresó.