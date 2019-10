Pep Guardiola: Así respondió Marcelo Gallardo los elogios del mejor DT del mundo | VIDEO | FOTOS  

Pep Guardiola , entrenador de Manchester City y leyenda de con Barcelona, tuvo palabras de elogio para Marcelo Gallardo entrenador de River Plate y el 'Muñeco' no ha dejado pasar esto por alto.



Hacía dos días Pep Guardiola hizo este comentario para TNT Sports. “No entiendo cómo Marcelo Gallardo no está nominado como uno de los mejores entrenadores del mundo”, tras analizar el buen momento del 'Muñeco' al mando del cuadro 'Millonario'.



Tras su último triunfo en la Superliga Argentina, el DT de River Plate tocó el tema de su colega. "Que esos elogios vengan de parte de un gran entrenador como él, que es el mejor entrenador del mundo, es un honor. No sólo para mi, para todos los que trabajamos y hacemos a este equipo", dijo

Marcelo Gallardo tras su triunfo ante Patronato.



Marcelo Gallardo contestó así los elogios de Pepe Guardiola

"Tengo una admiración grande por un entrenador que creo yo que ha cambiado los paradigmas del fútbol. Me parece bien que un entrenador como él, que está en la élite, se fije en lo que pasa en este lado del mundo y habla de lo que significa sostenerse durante tanto tiempo en un club como este", agregó el DT de River Plate.



Asimismo, el estratega declaró no conocer a su colega en Manchester City. "Me sorprendió su comentario porque no lo conozco y no he tenido la posibilidad de hablar nunca con él", finalizó.