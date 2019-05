Pep Guardiola: Mira su insólito reclamo a Raheem Sterling durante el festejo de la Copa FA |VIDEO |FOTOS   

Pep Guardiola, uno de los técnico más ganadores del técnico del Manchester City es conocido por la obsesión que tiene a la hora de apuntarle cosas a sus jugadores y lo ha vuelto a demostrar en el momento menos indicado, durante los festejos de los 'Citizens' tras levantar la la FA Cup.



Otra vez la víctima de Josep Guardiola, fue Raheem Sterling quien fue una de las estrellas del 6-0 que le propinó Manchester City al Watford y que desató la algarabía de todos estadio de Wembley. Pero solo uno no estaba del todo contento y era el DT de los 'Citizens' quien se acercó hasta el numero '7' , autor de un doblete, para recriminarle algo mientras los papeles picados daban cuenta que el momento era de festejo.



Raheem Sterling conservó la calma a diferencia de otros episodios y escuchó atentamente las palabras de su entrenador y sobre el final una sonrisa y una abrazo sellaron el incómodo momento. Luego el jugador confesó lo que le había dicho Pep Guardiola. "Me dijo que no tendría que haber tratado de robarme ese primer gol", dijo con humor en sus redes sociales.



Pep Guardiola escogió el peor momento para llamarle la atención

Guardiola consideraba que Gabriel Jesús era el verdadero autor del primer tanto del Manchester City por su fortísimo remate al arco que Raheem Sterling trató de asegurar empujando el balón cuando estaba en la línea de gol. Sin embargo, el juez del partido le otorgó el tanto al brasileño.



Pep Guardiola consoló su ausencia en la final de la Champions League, tras al alzarse como el único equipo de la Premier en conseguir los tres torneos domésticos de la temporada. La Community Shield, la Premier League y la Copa FA .