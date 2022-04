No solo es un ídolo por todos los goles que festejó con Sporting Cristal, sino porque siempre fue directo y frontal cuando tuvo que hablar dentro de la cancha, en el vestuario o desde la tribuna. Horacio Baldessari ha roto su silencio luego de la última derrota de cuadro ante Talleres de Córdoba por la Copa Libertadores.

La’Pepa’ no aguantó más el discurso de los defensores el cuadro bajopontino.“ Hay un tema que no lo termina de entender, no lo terminas de digerir, no se cuál es la palabra. Pero me jode enormemente que después de los partidos tengamos que decir ‘jugamos bien’. Qué mier... vamos a jugar bien, si no ganamos nunca ”, señaló la ‘Pepa’.

“ Nooo, qué ‘tuvimos la pelota’, puedes tener la pelota los noventa minutos, pero si no haces goles, fierita, es imposible ”, apuntó la ‘Fierita’.

Pepa Badessari duro tras nueva derrota de Cristal (Willax Deportes)

Pepa Baldessari sobre Mosquera: “Lo están matando”

“ El muchacho se ve que es un atleta. Enséñale . Si ya lo trajiste y lo tienes acá, no te está dando el resultado, le dices: ven acá y con ese biotipo que tiene lo metes entre los dos centrales a que dispute y que meta, algo te va a dar. Pero pobrecito a este chico lo tiran a la cancha y la gente lo primero que hace es silbarlo. No lo están ayudando, lo están matando ”, expresó Baldessari sobre el jugador colombiano.

Pepa Baldessari sobre Percy Liza: “Está equivocado en la cancha”

El goleador se mostró preocupado por el mometo de la joven figura celeste Percy Liza. “ Ojalá vea esta nota el chiquitín este. Está muy equivocado dentro de la cancha, lo vi jugando como lateral derecho, después de win izquierdo. No papito, tienes un biotipo espectacular, tienes una fuerza increíble y con la pelota en los pies no es ningún estúpido. Aprende a moverte dentro del área, si eres nueve. Ahora, si quieres jugar como cuarto volante, hazlo, pero no nos digas que eres delantero”, reconocio.

Pepa Baldessari sobre la Libertadores: “Ya fuimos ya”

Para la figura celeste el hincha debe asumir un nuevo años de eliminación “ Ya fuimos ya, mejor dediquémonos en lo que queda del año al campeonato local, a fortalecer el equipo y pensar en el año que viene . No hay que seguir con eso de que matemáticamente hay vida y que hay alguna esperanza. Ya está, ya fue”, señaló

Sporting Cristal no pudo sumar una victoria en la Copa Libertadores 2022, después de perder ante Flamengo, Universidad Católica y Talleres de Córdoba. Con esta última derrota los cerveceros se ubican en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo H, sin puntos.