El regreso de Jefferson Farfán no solo tiene a la expectativa a los hinchas de Alianza Lima, también lo está un histórico jugador de la selección peruana como Percy Olivares, quien hoy desde su papel de panelista del programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú se mostró categórico para poner una última chance a la ‘Foquita’ y su vuelta a la Liga 1.

El popular ‘Zancudo’ se ha tomado algunos minutos para analizar la situación de la ‘Foquita’ que estaría haciendo todos los esfuerzos posibles por llegar al partido contra los cremas por una razón. “ Jefferson (Farfán ) si no llega al clásico, chau... Lo digo, porque lo digo. Yo creo que, si no llega al clásico, ya él está pensando en, no sé (retiro), me parece a mí ”, dijo el exlateral de la selección peruana y Sporting Cristal.

“ Lo que pasa Erick (Osores), es que digo esto pensando como él, como futbolista. Entonces yo creo que él se está dando este tiempo para ver qué es lo que pasa. No si llega a un último intento, quiere ver si llega a este intento. Si llega a ese intento, bien, sino, ya no ”, expresó el internacional quien en otras ocasiones ha pedido al jugador la honestidad para escuchar los mensajes que le envía su propio cuerpo.

“Me gustaría que Jefferson Farfán se despida jugado un partido”

En medio de la sorpresa Erick Oseres expresó su deseo sobre cómo debería ser el fin de la carrera del ídolo aliancista. “ Yo lo que pienso y lo comparto acá, es que me gustaría que vuelva a Jefferson Farfán para retirarse jugando un partido de fútbol ”, expresó el periodista deportivo.

Jefferson Farfán envía mensaje desde jardín de su casa

En medio de todas las opiniones la ‘Foquita’ respondió jhace algunos dias con una pregunta “¿Rendirme?” y este fin de semana aumentó su batería de cntenido con un video donde demuestra su excelente control con el balón, calidad intacta en el jardín de su casa, que alimenta las expectativas sobre su regreso

El jugador fue grabado por uno de sus amigos en su casa de La Molina, donde trabaja, pero sin la supervisión de algún profesional del departamento de fisioterapia de Alianza Lima o del comando técnico de Carlos Bustos. En los stories de ‘Jeffry’ fueron compartidos con emojis de ‘chocolate’ y ‘un reloj de arena’ que hablaría de la espera del jugador para volver a la Liga1.

Las reacciones de sus amigos y excompañeros en Alianza Lima no se han hecho esperar como la de Rinaldo Cruzado.”Ayayay queda poco mi hermano”, expresó el exjugador victoriano alentándolo a regresar en su mejor forma al campeonato peruano.