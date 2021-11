La victoria de la selección peruana ante Bolivia no ha hecho que Percy Olivares aplauda la forma en que Christian Cueva se ganó una cartulina amarilla tras gesticular contra quienes lo criticaron por aquel error en La Paz. El comentarista de ESPN, por el contrario, se mostró crítico con la actitud del jugador en la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Voy a coincidir con el resto de mis compañeros, porque es futbolero tener ese tipo de reacciones. Pero también le doy la razón Jorge Espejo, en el sentido que eso no se debe hacer. No es saludable para un grupo que está buscando... Imagínate que por ese gesto le sacan una segunda amarilla, de repente. Ese tipo de cosas no es saludable para nuestros objetivos”, dijo el exselección peruana.

“Se entiende, porque muchas veces te gana la emoción. Me pasó a mí, pero no de esa manera. En Santiago de Chile, me pasó, pero cuando terminó el partido. Porque yo lo hice, no es que sea lo correcto. El mensaje no tiene que ser: Qué bien que lo hizo”, agregó el popular ‘Zancudo’.

Percy Olivares cuestionó gesto de Christian Cueva (Video: ESPN)

Percy Olivares sobre Cueva: “No es algo que se deba imitar”

Christian Cueva anotó el segundo gol de la victoria 3-0 de Perú sobre Bolivia, pero por gesticular, con el dedo en los labios, su revancha personal, el juez interpretó que se burlaba de los rivales y lo amonestó con una cartulina amarilla que lo podría dejar fuera de uno de los últimos cuatro duelos de las Eliminatorias Qatar 2022.

El ex jugador puso como ejemplo de jugador de selección a Pedro Gallese por la moderación que tuvo en la conferencia de prensa posterior al partido. “Destaquemos lo que es correcto, como dice Gallese el gesto de su compañero es valido, pero no es algo que se tenga que imitar”, finalizó.

