Percy Olivares sabe lo que es jugar en la altura de La Paz y las complicaciones de sostener un resultado sobre los 3 640 metros sobre el nivel del mar. El exjugador y panelista de ESPN Perú defendió el nivel mostrado por la selección peruana en el ‘Hernando Siles’, pero no pudo hacer lo mismo con el volante de la ‘Blanquirroja’, Christian Cueva.

“Hoy yo no creo que le faltó jerarquía al equipo. Creo que la tuvimos durante gran parte del partido, pero nos equivocamos. Se equivocó. Como dice Peter (Arevalo) se equivocó hoy Christian Cueva y, lamentablemente, eso lo pagamos caro”, reflexionó el popular ‘Zancudo’.

El comentarista también se mostró optimista en conseguir un buen resultado esta semana en Buenos Aires. “Cada uno tendrá sus pensamientos, pero yo sí creo, no desde la emoción, sino desde el análisis y del argumento que tenemos opción de hacer algo. Perú es otro jugando lejos de la altura y con todos sus jugadores”, comentó de cara a lo que viene en los próximos días para la ‘Blanquirroja’.

Percy Olivares duro con error de Christian Cueva (Video: ESPN)

“No sentí superioridad de Perú”

Por su parte, Alexandra Hörler se mostró crítica con Ricardo Gareca y la falta de ‘muñeca’ para aprovechar las expulsiones de los jugadores rivales. “Yo no estoy diciendo que Perú jugó mal, lo que digo es que a partir de que se queda con once y Bolivia con diez jugadores, yo no sentí la superioridad numérica de Perú, no sentí la ventaja, como tampoco la sentí contra Venezuela”, señaló la panelista de ‘Equipo F’ , que también espera una respuesta este jueves en el estadio Monumental.