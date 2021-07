Argentina fue el equipo campeón de la Copa América 2021, luego de vencer en la final (1-0) a Brasil. Lionel Messi no fue el único que tuvo revancha ganando un título con su selección y terminando una sequía de 28 años con la Albiceleste, también lo hizo Ángel Di María, futbolista del París Saint Germain.

El ‘Fideo’ destacó en las últimas temporadas a nivel de clubes, pero su gran deuda había sido con la selección argentina, donde nunca dejó de ser convocado. Tenía partidos muy por debajo de su nivel conocido.

Uno de sus críticos más constantes fue el periodista argentino Juan Carlos Pasman, quien en muchas ocasiones pidió que ya no sea tomado en cuenta porque tuvo las oportunidades necesarias: “Como hincha de la Selección le pido que no lo ponga más de titular. ¿Qué hemos hecho los hinchas para verlo 13 años de titular?”.

Con el tanto en la final, Pasman reconoció que se equivocó con los dichos con Ángel Di María, pero no pidió disculpas: “Reconozco que me equivoqué con Di María. No pido perdón ni me disculpo, es parte de lo que a veces hacemos los periodistas. Hay algunos que tienen el rol cercano al jugado, y lo respeto, y otros que cuestionamos. Y yo acepto si me equivoqué, como en este caso, y lo reconozco públicamente, es parte del folclore”.

“En lo personal me están liquidando mucho en las redes, porque yo pedí de rodillas que no fuera más titular y me equivoqué. Cuando uno juega opinión pasan estas cosas, y cuando te equivocás, te salen todos”, agregó.

Ángel Di María había sido parte del plantel que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2008 con Sergio Bastista como técnico, pero ese torneo no es FIFA y es categoría Sub 23.