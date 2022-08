Le sacaron la verdadera camiseta. A pocos días del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, el periodista chileno Adolfo Hidalgo no tuvo reparos en revelar que el narrador más popular del fútbol peruano, Jesús “Tanque” Arias, es simpatizante del cuadro blanquiazul y lo sustentó tras su última narración del empate en Cajamarca.

El periodista que conduce su espacio ‘Chileno PuntpoPe’, en YouTube, hizo eco de algunos comentarios de los hinchas del cuadro crema luego del encuentro en el que Alianza Lima empata 1-1 sobre el último minuto con UTC, donde el narrador habría mostrado su pesar, al aire, tras observar el penal cobrado a los íntimos en el último minuto.

“ No me había dado cuenta de esto, poco más y se pone a llorar “El Tanque”. No puedes ser tan parcializado, loco. no puede ser, no, no, no ”, manifestó Adolfo Hidalgo en primera instancia.

Adolfo Hidalgo sorprende con comentario sobre 'Tanque' Arias (video: YouTube)

“Dice que es de Cristal, cuando demuestra lo contrario”

Para el comunicador el ‘Tanque’ no pudo contener y ocultar sus sentimientos por el cuadro blanquiazul, pese a que lo ha negado en otras ocasiones. “ Después dice que es de Sporting Cristal, pero sus acciones dicen lo contrario. ¡Es de Alianza! de corazón por lo menos. Demasiado parcializado ”, expresó el chileno que le dio la razón a algunos de sus seguidores que hicieron esa observación sobre el narrador.

Siguiendo el video, Adolfo Hidalgo se sorprende por las pausas dramáticas del relator. “ Y sigue callado. Debe estar (pone gesto de lamento). No puedes ser así. “Tanque”, muy buena onda, buen relator, pero no puede ser así de parcializado. Un poquito más neutral ”, finalizó.

Jesús Arias se encargarpa de relatar el clásico del fútbol peruano este domingo (Foto: GEC)

Jesús ‘Tanque’ Arias relatará el clásico del fútbol peruano

Pese a la crítica del periodista chileno, Jesús Airas sería el encargado en relatar el superclásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes este domingo en el estadio de Alejandro Villanueva en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura. Dicho encuentro está programado para el domingo 4 de septiembre a las 15:30 horas.

La gran novedad de cara al partido más importante del año, para los hinchas de ambos equipos, ha sido la presencia de Jefferson Farfán en los entrenamientos de Alianza Lima, y todo indica que podría meterse en la lista de convocados por Carlos Bustos este domingo en lo que sería su esperado regreso a la Liga1 después de nueve meses de inactividad.

Jefferson Farfán recibió el alta médica del departamento liderado por el doctor Alejandro Mesarina después de una prolongada rehabilitación de su lesión condral en los cartílagos de la rodilla izquierda, que lo limitó durante gran parte del campeonato. Se especula que la Foquita, podría jugar algunos minutos sobre el final del segundo tiempo.