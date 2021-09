El periodista chileno Adolfo Hidalgo ha calentado el ‘Clásico del Pacífico’ entre la selección peruana y la selección de Chile, este 7 de octubre en el Estadio Nacional, por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. El conductor de “Chileno PuntoPe” ha desatado la polémica al llamar exfutbolista a Jefferson Farfán y asegurar que juega “en una pierna” aduciendo a su lesión en la rodilla izquierda.

“Algunos impresentables tenían sus datitos que llamarían a Farfán, como tenían el datito empezaron hablar. Fue convocado, pero no va a jugar. No creo que juegue, lo digo hoy día. Si juega, lo va a hacer 5 o 10 minutos no será gravitante en el juego. No soy pesimista, soy realista. Todos sabe que debía operarse y pocos se atreven a decir que está prácticamente retirado, mientras no se opere”, dijo.

“Lo mantengo hasta hoy, Jefferson Farfán es un exfutbolista. Como chileno estaría feliz y la prensa chilena también de que Gareca lo ponga de titular con Gianluca Lapadula, porque Gary (Medel) a la primera patada lo saca del partido y Gareca pierde un cambio.”, señaló.

Periodista chileno cuestiona llamado de Jefferson Farfán (VIDEO: Chileno PuntoPe)

“En Chile todos estarían felices que juegue. Los chilenos no le tiene miedo a Jefferson Farfán porque está en un pie, en una pierna”, sostuvo el periodista chileno que trabaja hace tres años en Perú. “A mí me conviene que gane Perú por muchas razones, pero mi corazón me dice: que gane Chile, que gane Chile”, reconoció.

