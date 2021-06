En Colombia están furiosos con su selección luego de caer 2-1 frente a Perú por el Grupo B de Copa América. Carlos Antonio Velez, periodista de Win Sports TV, dio con palo a los jugadores ‘cafeteros’ en su programa ‘Planeta Fútbol’. Mira el video. ¡Qué fuerte! ¡Hasta sacó las estadísticas!

“Yerry Mina es un peligro en las dos áreas: en el área contraria te mata, y en el área propia también. Y no lo digo por el autogol, porque Mats Hummels (jugador de la selección de Alemania) también lo hace. Lo digo porque no me da confianza ni seguridad. Tiene limitaciones desde el punto de vista técnico”, señaló sobre el defensa.

“William Tesillo... tiene que haber un mejor lateral que él, yo creo que hay 100. Si usted quiere un lateral de flecha larga; no es Tesillo”, sostuvo Carlos Antonio Velez.

“Luis Muriel lleva 36 juegos en la liga italiana: 16 de titular y 20 de suplente. Es es suplente de oro, dicen. ¿Entonces por qué lo ponen de titular? Si le va tan bien entrando, con defensa cansada, pues hagamos lo mismo aquí”, lanzó.

“Si vamos a jugar con laterales profundos, los que tiene ahí no sirven. Si vamos a jugar con laterales que vayan por dentro, para que los extremos vayan por fuera, con los que tenemos ahí, no va. Si vamos jugar con extremos que abran las líneas enemigas, esos extremos no son ese montón de nueves que tenemos”, cerró Carlos Antonio Velez.

