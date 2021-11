Cuando faltan dos meses para el Perú vs Colombia en enero del 2022 la polémica ya empezó desatarse en el programa ‘Fútbol Total’ donde el periodista colombiano, Samuel Vargas, fiel a su estilo, mostró soberbio sobre los que sería el duelo entre ambas selecciones empatadas en puntaje y que buscan su clasificación al mundial en la recta final de las Eliminatorias Qatar 2022.

El popular ‘Samuelito’ sorprendió a sus compañeros de DirecTV Sports por la forma en empezó a contabilizar con los puntos contra Perú sin haberse disputado el partido. “No me cabe ninguna duda que, de local, Colombia se va a clasificar a la Copa del Mundo. se trata de confianza, Pablo, estamos confiando en el potencial”, dijo Vargas y despertó la crítica del resto de panelistas.

“Confío en su potencial porque es tercera en Sudamérica y porque ha mostrado competir contra todos los rivales y un plantel de 50 jugadores importantes que entran y pueden marcar la diferencia”, agregó.

Periodista de DirecTV recibió critica por menospreciar a Perú (Video: DirecTV)

“COLOMBIA SE CREE MÁS QUE BRASIL Y ARGENTINA”

El jalón de orejas llegó de parte de Alex Candal, uno de los panelistas del programa. “El problema de Colombia es que no es humilde en su fútbol. No acepta su posición. Cree, antes de los partidos, que es mucho más de lo que realmente es. No es humilde, le falta esa sencillez que necesita un equipo antes de competir. Colombia cree que es más que Argentina y Brasil, después se encuentra con su propia verdad y se da cuenta que no puede”, dijo periodista venezolano.

Pero el comunicador colombiano no daba su brazo a torcer. “No se trata de humildad y de valores, esto es de fútbol, Colombia tiene eventualmente fútbol y juego porque tiene potencial. El mejor conjunto de Sudamérica es el de la era Scaloni no le ha ganado un partido, Brasil le ha metido un gol en dos compromisos y apunta a subir de nivel”, añadió.





El duelo entre Colombia y Perú está pactado para el próximo 27 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla y será vital para el futuro de ambas selecciones que aspiran a quedarse en zona de clasificación a Qatar 2022.