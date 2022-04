Una nueva injusticia en contra de un equipo peruano hizo desatar la indignación del periodista de DirecTV, Daniel Kanashiro, quien no pudo soportar que le cobraran un ‘penal inexistente’ a Sporting Cristal ante Universidad Católica por el cual terminó cayendo 2-1 en la fecha 2 del Grupo H de la Copa Conmebol Libertadores 2022.

El periodista del programa ‘De Fútbol se habla así’ se enfureció por la manera en que el árbitro actúa contra el equipo peruano que ya tenía en el bolsillo un empate ante la Universidad Católica en Chile y sobre el final, sanciona como penal una supuesta mano en el área de atacante rimense Percy Liza.

“No tenemos peso dirigencial. Lo de hoy a sido más grosero que el supuesto gol en el Centenario. Estas situaciones siempre nos tocan a nosotros”, expresó en sus redes sociales el periodista que comparó este horror arbitral con lo sucedido en el gol que no se cobró a Perú ante Uruguay por las Eliminatorias.

Daniel kanashiro expresó su sentir desde las redes sociales de su canal (@DirecTVPeru)

Periodista chileno también reconoció error: “No fue penal”

Pero las críticas a esa jugada no solo se dieron de parte de los medios de comunicación y de los periodistas peruanos, pues hasta los propios chilenos como el periodista Marco Escobar de la misma cadena deportiva (DirecTV) no pudo defender la decisión del colegiado. “El penal acá en el estadio se comentó muchísimo, no fue penal. Muy extraño lo que se cobró. Esto es un error garrafal”.

En sintonía con el hombre de prensa chileno se sumaron otros medios internacionales que destacaron la injusticia por el penal que cobraron en contra de Sporting Cristal. Portales como La Tercera de Chile, Infobae, abc de Paraguay, Diario Sur de Chile, y Publimetro, mostraron su rechazo a esta decisión que perjudicó al equipo peruano.

