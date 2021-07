Penal no cobrado a Perú frente Brasil, cuando el partido iba 0-0, generó indignación en Pablo Giralt, periodista deportivo de DIRECTV. Para el presentador, la jugada debió ser revisada por el VAR en el Estadio Olímpico Nilton Santos por semifinales de Copa América 2021. Mira el video.

La acción ocurrió en la primera parte. Sergio Peña sacó un remate desde fuera del área y la pelota chocó en ¿la mano? de Thiago Silva. Pero el árbitro chileno Roberto Tobar no cobró ni tiro de esquina. Esto molestó a argentino de DIRECTV.

“Hay mucho enojo en Perú por estas imágenes. ¿Hay mano de Thiago Silva? Yo pregunto: ¿Y el VAR qué estaba haciendo? ¿Lo revisaron por lo menos? Y si lo revisaron, y creen que no es penal, perfecto. Me encantaría que pongan que el VAR está mirando la jugada así no cobren nada”, lanzó.

“Sí, Brasil es más, eso nadie lo discute. Pero el VAR vino al fútbol para traer justicia, y esta ni la revisaron”, cerró Pablo Giralt en el programa ‘Fútbol Total’ de DIRECTV internacional. ¿Fue penal para Perú? Aquí abajo las imágenes.

Periodista de DIRECTV indignado con penal no cobrado a Perú frente a Brasil por semifinales de Copa América 2021.

