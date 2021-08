Periodistas argentinos de ESPN protagonizaron fuerte discusión cuando hablaron de los fichajes de Boca Juniors. Sobre todo de Luis Advíncula, el lateral peruano luchará por el puesto con el juvenil de 21 años Marcelo Weigandt. Mira el video. ¡El ‘Chavo’ Fucks se mandó con todo! ¡Qué fuerte!

“(En Boca Juniors) Van a apuntar a las inferiores, pero traen a (Luis) Advíncula para tapar a un pibe. (Marcelo) Weigandt se fue a foguear a Gimnasia, regresa a Boca y ¿traes a Advíncula? No hay un plan claro”, lanzó ‘Chavo’ Fucks.

“Quiero que me digan qué quieren hacer (en Boca Juniors). Porque si vas con un pibe, y me traes a Advíncula para tapar a Weigandt, ¿de qué me están hablando?”, continuó indignado el reconocido comentarista del país ‘gaucho’.

Estas declaraciones ‘calentaron’ a Federico Bulos, quien gritó para plantear su postura. “Es inoportuno que Boca Juniors esté en reconstrucción ahora, en plena competencia. Ahora, adentro del club tienen el plantel que quieren tener”.

Luis Advíncula aún no ha debutado con Boca Juniors y ya viene generando mucha controversia en Argentina, donde no lo ven como un fichaje ‘bomba’ para los ‘xenezies’. Primero fue con Carlos Zambrano, ¿y ahora con ‘Bolt’? Así, difícil.

Periodista de ESPN protagonizó fuerte discusión por fichaje de Luis Advíncula: "¿Lo traen para tapar a un juvenil?".

TE PUEDE INTERESAR