Periodismo de periodistas. Un reportero trasmite todo tipo de historias: dolorosas, divertidas, conmovedoras y sorprendentes. Pero pocos se preguntan cómo está el alma del comunicador. Jorge Solari hoy trabaja en Latina Televisión, en el magazine ‘Arriba mi gente’, antes hizo periodismo deportivo en América televisión, entrevistó a grandes personajes del balompié y el arte, pero tiene un pasaje memorable con el uruguayo Diego Forlán. Algo que solo se vive si se es periodista por convicción.

Jorge, te fuiste a Sport Boys cuando pasabas por tu mejor momento en ‘Fútbol en América’

Estaba tranquilo y del club me hicieron una buena propuesta. Iba a dirigir, tener un cargo importante en la institución que soy hincha.

¿Era buen ‘billete’?

No era malo el ofrecimiento, pero mi amor por la ‘rosada’ fue lo que inclinó la balanza.

¿Fue complicado?

Sabía que iba a ser difícil, pero nunca tanto. Cuando llegué todo era emoción, las redes aplaudían mi llegada, pero después, de todo lo malo que pasaba yo era el responsable.

¿Cómo reaccionaste?

Me pregunté: ¿Qué, así es?

¿Te amenazaban?

Había algunos, me enviaban mensajes diciendo que no vaya a tal o cual barrio, porque me esperaban con un fierro.

¿Tanto así?

Vivo en el Callao y una vez saliendo de casa me crucé con un hincha y al verme, me comentó: ‘Ya sé dónde vives, eres forajido’.

¿Te arrepientes de haber dado ese paso?

Primero debo decir que para mí fue cumplir un sueño trabajar para mi equipo.

¿Cumpliste objetivos?

El club se vio de otra manera, ganamos un premio por marketing de comunicaciones a nivel mundial, pero se puede hacer un millón de cosas y el fin de semana pierde el equipo por dos a cero y se acabó todo.

¿Por qué te fuiste?

Salí porque me faltaron el respeto.

¿Qué ocurrió?

Era la tercera reducción de sueldo y lo podía entender.

¿Entonces?

Nunca me citaron para conversar el tema.

¿Cómo sucedió?

Nadie me dijo: Jorge, por favor, métele ‘punche’. Simplemente, me hablaron por teléfono y con estos términos: ‘Esto hay, lo tomas o lo dejas’ y dije chau.

Vamos al periodismo, ¿una entrevista de la cual te sientas orgulloso?

He hablado con Mario Vargas llosa una semana después de haber ganado el ‘Premio Nobel’.

Narra esa historia, por favor

Mi productor de ese entonces, Richard de la Piedra, me dijo que estaba gestionando una entrevista con él y yo, me reí y le agregué: ‘Por gusto es’.

¿Cómo siguió todo?

Me llamó en la noche y me indicó: ‘Mañana entra en la tarde, Mario nos ha dado cinco minutos’.

Continúa

Llegamos una hora antes. Mi camarógrafo grababa a Mario mientras esperábamos y él estaba escribiendo en su escritorio. Cuando salió a atendernos, se sentó y hablamos de fútbol, de Juan Manuel Vargas, Claudio Pizarro, de cómo se hizo hincha de la ‘U’.

¿Y cómo acabó todo?

Faltando segundos para que se cumpla el tiempo que nos había ofrecido, su señora interrumpió la conversación y él se paró y se fue.

También es famosa esa entrevista con Jefferson Farfán, donde el delantero se molesta

Salía de una clínica de hacerse una resonancia y su seguridad, al verme, me advierte: ‘No va a hablar’.

¿Te fuiste?

Le respondí: ‘Mi ‘chamba’ es preguntarle, lo voy a esperar’ y me quedé.

¿Y cómo reaccionó ‘Foquita’?

Salió, le pregunté y se molestó: ‘Ustedes van a poner lo que quieren’ y le comenté: ‘Por eso te pregunto y lo que digas va a salir’, pero se fue.

¿Consejo para los estudiantes de periodismo?

Siempre es válido que te diga, responda o no. Lo malo sería no ir a buscar al personaje.

Tuviste frente a frente a Lionel Messi, ¿es sencillo como parece?

Eso sucedió en Colombia. Fue un partido entre los amigos de Lionel frente a los amigos de James Rodríguez.

¿Dónde lo abordaste?

En la conferencia de prensa, cuando llegaba, lo saludo, le explico quién soy y si al final, podríamos hacernos una foto.

¿Aceptó?

Me dijo que no había problema y cuando acaba todo, su representante no deja que nos acerquemos, pero la ‘Pulga’ se acuerda su promesa y dice que sí podemos estar junto a él.

Siempre se habla del reportero, peor me gustaría que menciones a un camarógrafo

He tenido grandes a mi lado, pero el ‘Mono’ que es mi amigo, lo considero mi ‘partner’. Un tipo estupendo, que ha estado conmigo en momentos especiales a nivel profesional y humano.

¿Una con él?

Estábamos en Brasil y el uruguayo Diego Forlán se acercaba a nosotros para entrevistarlo, como habíamos quedado.

¡Tremendo personaje!

Justo cuando estaba a unos pasos, me llama mi hermana de Lima. Me avisa que mi abuelo había muerto, el hombre que me crio, que fue mi segundo padre.

¿Qué hiciste?

Solo le dije: ‘Hermana, te tengo que dejar’ y lloraba y el uruguayo me dice: ‘¿Pasó algo?’, le revelo la noticia que había recibido y me abrazó. ‘Estabilízate, cuando quieras te atiendo’ y se fue a entrenar.

¿Cómo siguió todo?

Me mandó agua y pese a que ellos no atendían después de los entrenamientos, me avisó que llegaba y salió a darme la entrevista.

¿Te quedaste?

Clareo, yo me decía: ‘Si mi abuelo estuviera vivo, me diría que no pierda la exclusiva. Hice previa y todo’.

¿Lo llegaste a despedir?

Lo velaron tres días, dando tiempo a que llegue de Brasil.

¿A quién revivirías para entrevistar?

A Freddy Mercuri, porque si la hago, queda para siempre en el internet.

Hoy estás en ‘Arriba mi gente’, ¿dime dos anécdotas?

Entrevistar a Susan León y le dije que era mi sueño conocerla desde siempre.

¿Y otra?

Estar en el programa sirve para apoyar o dar una ayuda social.

Cuenta un caso

Aron Torres, jugador de fútbol, está mal. Tiene un problema en los riñones y se realiza diálisis tres veces a la semana.

Todos los jugadores se pusieron de pie

Estaba haciendo unas rifas que las vendía a diez soles y cuando hice el reportaje, había vendido trescientas y su objetivo era colocar quinientas.

¿Cómo continuó la historia?

Hicimos la nota, lo estábamos llevando al hospital y en una hora, una vez conocido el caso a través del programa, colocó novecientos tickets.

Eso es hacer periodismo de ayuda

Estoy recontra feliz en el programa, me hace sentir bien poder ayudar. La estoy pasando de lo mejor.

Un gran abrazo

A ustedes, que les siga yendo muy bien y no olviden seguirnos en ‘Arriba mi gente’ por Latina Televisión.

