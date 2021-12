La selección peruana enfrenta en próximo 16 de enero a Panamá en un amistoso preparatorio para las Eliminatorias Qatar 2022. Desde Centroamérica existe expectativa por este encuentro y un periodista deportivo peruanos que radica en este país ha sorprendido a los locales reconocer que no alentará a la ‘Blanquirroja’.

El peruano Juan Carlos Delgado, periodista de ‘Nex Noticias’ reconoció que el domingo 16 de enero su apoyo será para la selección ‘canalera’ “No voy a tener el corazón dividido, para nada. Me identifico con muchas cosas de Perú, pero yo le voy a Panamá. Soy más panameño que peruano. He vivido casi 40 años aquí, más de la mitad de mi vida, cómo no voy a sentir mucho por este país”, admitió el hombre de prensa en televisión.

Delgado aseguró que pese a haber nacido en Perú, siente la necesidad de apoyar al cuadro centroamericano, pues reconoce sentirse parte de la evolución del fútbol panameño en los últimos años, desde el buen ejercicio de su profesión. “Apoyar a Perú es una demagogia”, argumentó y sorprendió al resto de sus compañeros en el set de grabación.

Periodista peruano en Panamá hace sorprendente declaración (Video: YouTube)

“Apoyo a Perú mientras no juegue con Panamá”

También hizo una salvedad respecto a otros partidos de la ‘Blanquirroja’. “Si Perú juega con otro equipo, le voy a ir a los de Gereca, pero si es entre Panamá y Perú, yo no tengo ninguna duda de a quién apoyar.”, agregó.

Juan Carlos Delgado posa junto al equipo de Nex Noticias (Foto: @Juancarlosfutbol)

La selección peruana confirmó para el domingo 16 de enero el encuentro amistosos con Panamá en el Estadio Nacional, en su segundo amistoso preparatorio de cara al duelo del 27 de enero ante Colombia en Barranquilla. El tercer duelo amistoso de Ricardo Gareca seria el jueves 20 de enero ante Jamaica, también en el coloso de la calle José Díaz.