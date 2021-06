Los duelos entre Argentina y Chile siempre se disputan de manera intensa y son encuentros disputados. El resultado de hoy lo dice todo. Un empate 1-1 que favorece más al equipo de Martín Lasarte que al conjunto dirigido por Lionel Scaloni que regaló dos puntos en su cancha.

Tras el resultado, Trome charló con los periodistas argentinos Lautaro Chade (Exdiario Olé) y Diego Mendoza (Radio Splendid 990 AM). quienes dieron su opinión al respecto.

Lautaro Chade (Exdiario Olé)

“Tras casi 200 días, la Selección Argentina volvió a disputar un encuentro por Eliminatorias. A pesar de no haber encontrado un rendimiento positivo, creo qué hay que tener calma, lo dijo el propio Messi (autor del gol): hace muchísimo tiempo Scaloni no trabajaba con la Albiceleste. ¿Se pudo haber ganado? Creo que sí. Pero, cómo dije, paciencia”, acotó.

“La grandísima noticia de la noche en Santiago del Estero fue la presentación de Cristian Romero. ‘El Cuti’, elegido mejor central de la Serie A, hizo su debut y fue, por lejos, la figura del partido. Me parece que Romero y Lisandro Martínez (jugó el complemento) deberían ser la dupla central de la Argentina de ahora en más. Después, por otro lado, Argentina (y Messi) extrañó mucho a Gio Lo Celso. Además, el DT no contó con el Kun Agüero, entre otros... Se pudo ganar. No se jugó bien. Es cierto. Pero paciencia, la Selección de Scaloni necesita tiempo de trabajo”, sentenció.

Diego Mendoza (Radio Splendid 990 AM)

“Partido flojo de Argentina empato 1 a 1 con Chile con gol de Messi de penal y Alexis Sánchez para la ‘Roja’. Poco juego y las mas claras del local fueron con dos tiros libres de Lionel Messi uno con una atajada fenomenal de Claudio Bravo y la otra pego en el travesaño”, manifestó.

“¿Por qué fue flojo? Porque Argentina careció de ideas en ataque y tuvo poco fútbol en la mitad de la cancha”, sentenció.

