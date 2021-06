Perú derrotó 2-1 a Ecuador en Quito por la jornada 8 de las Eliminatorias Qatar 2022. Este resultado causó mucha sorpresa en el país ‘Tricolor’, pues en la previa se sentían superiores al equipo de Ricardo Gareca. Así reaccionaron los periodistas de dicho país. Mira el video.

“Hace dos horas estábamos felices, leyendo los comentarios y los pronósticos: 5-0, 6-0 o 3-0. Yo decía 2-1, pero a favor de Ecuador, no de Perú”, dijeron tras la derrota de su equipo en condición de local por Eliminatorias.

“La cancha no estaba buena por la lluvia. Pero lo que me sorprende es que Perú no se resbaló ni una vez. Ecuador, por el contrario, se resbaló cada 2 minutos. Perú ganó todas las pelotas”, resaltaron.

“No estoy nada bien. Estoy sosteniéndome. Este partido estaba ‘descontado’ porque nos íbamos a enfrentar al último de la tabla, con apenas un punto. No nos tenía que complicar jugando en Quito”, recordaron con dolor.

“Yo creo que fue un cachetazo. Hoy las cosas no funcionaron: planificación, ejecución y dirección de campo. Perú lo trabajó bien, pero fue más culpa de Ecuador”, cerraron en DIRECTV Ecuador.

