La selección de Colombia se quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 y eso dolor profundo, para los cafeteros, se sintió como la muerte de un familiar, fue así que los periodistas del diario ‘El Tiempo’ convocaron a un funeral para la selección tricolor con un edicto gigantesco que explicaban la sensación de tragedia que vivía todo el país.

La decepción no solo es para los hinchas del combinado cafetero, sino también lo fue para los diferentes medios de comunicación que rotularon sus ediciones con la palabra ‘Fracaso’ y no señalaron responsables, sino como “culpables” a los jugadores y el entrenador que no pudieron siquiera pelear por el repechaje a Qatar 2022.

‘El Tiempo’ de Bogotá tradujo toda esta frustración en su tapa, simulando un edicto de defunción, que se viralizó por la irreverencia y el provocador mensaje a todos los involucrados en este cuestionado proceso. La portada dio la vuelta al mundo entero.

Jugadores y presidente de Federación colombiana fueron sindicados como responsables de fracaso tricolor (Foto: Guetty Images)

“Selección de Colombia descanza en la paz de la eliminación”

El edicto funerario se pudo leer abriendo la sección de Deportes, con el siguiente mensaje: “Nuestro equipo, la selección colombiana de fútbol, descansa en la paz de la eliminación” y luego nombró a todos los responsables en la Federación Colombiana de Futbol como los organizadores que invitan a los aficionados “al velatorio y exequias mundialistas que se realizarán desde hoy en todo el país”.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún Franco. Así como los miembros del Comité Ejecutivo; además de los entrenadores Reinaldo Rueda y Carlos Queiroz fueron sindicados, junto a los 42 jugadores, como responsables de esta catástrofe para el hincha colombiano.

Gol James Rodríguez para el 1-0 de Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias | Fuente: @MovistarDeporPe y @GOLPERUoficial

Para finalizar la polémica publicación, el falso edicto cierra con una frase que generó controversia por su pedido: “Favor no enviar flores”. Esta publicación fue cuestionada por el ente rector del fútbol colombiano y por algunos hinchas incondicionales la selección cafetera.

‘Minuto de silencio’ por Lionel Messi

Un caso similar al colombiano fue el que la cadena deportiva TyC Sports protagonizó durante el Mundial de Rusia 2018, donde los comentaristas de un programa estelar iniciaron su pauta con un ‘Minuto de silencio’ tras la derrota Argentina 3-0 ante Croacia y que ponía a la ‘Albiceleste’ al borde de la eliminación, sin embargo, luego Lionel Messi se encargaría de avanzar a octavos de final y se cuestionó la actitud del programa.