Aún falta un día para el partido de Perú vs. Argentina en la Bombonera por la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Sin embargo, la emoción y el optimismo embarga a todos los peruanos desde hace días, pues soñamos con ver a la selección peruana en un mundial.

Por ese motivo, este miércoles decenas de hinchas estuvieron en diversos puntos de la capital para alentar a la selección peruana. Un grupo de seguidores de la blaquiroja los despidió en la puerta del hotel en San Isidro, otros estuvieron en La Videna y otros más en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En un enlace de RPP Noticias, el reportero empezó a preguntarle a los hinchas sobre las tácticas que debería emplear Ricardo Gareca para neutralizar a Lionel Messi. Un joven muy emocionado comentó que Alberto Rodríguez debería ser su marca fija.

Cuando el hombre de prensa le preguntó al chico desde donde se había trasladado para poder alentar a la selección peruana, el joven se confesó y, besando la camiseta bicolor, reveló lo siguiente:

Perú vs. Argentina: Hincha pide disculpas a su jefe por faltar al trabajo

"He venido desde La Molina. Estoy acá desde las 10 de la mañana. Me escapé del trabajo. Ojalá no se entere mi jefe. Todo por la selección ¡Jefe, lo siento!", comentó el ferviente hincha de Perú.

PERÚ VS. ARGENTINA

La selección peruana triunfó en los últimas tres fechas de las Eliminatorias Rusia 2018 (Uruguay, Bolivia y Ecuador). Actualmente, Perú se encuentra en el cuarto puesto de la tabla con 24 puntos. Mientras que Argentina no gana hace 4 partidos y se encuentra en zona de repechaje.

En la última jornada de las Eliminatorias Rusia 2018, Perú ganó por primera vez a Ecuador en Quito. La blanquirroja se impuso 2-1 en un resultado que lo ubicó cuarto en la clasificación. Argentina, por su parte, salvó un empate de local 1-1 ante Venezuela con gol de Lionel Messi.

