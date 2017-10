Perú vs Argentina: PPK dice que "Tenemos que ir al mundial" [VIDEO]

¡Todos somos Perú! La selección peruana se encuentra solo a dos partidos para jugarse la vida ante Argentina y Colombia. El primer encuentro tendrá lugar en 'La Bombonera' y el segundo en el Estadio Nacional en Lima.



El público y la hinchada en general tiene una gran expectativa sobre el encuentro que tendrá lugar este jueves 5 en Argentina. El cuadro nacional tendrá un duro encuentro contra Messi y sus amigos. La prensa de la albiceleste está siendo bastante crítica con el estilo de juego de Sampaoli y algunos afirman que "no sabe a lo que juega".



El encuentro de fútbol es de gran expectativa para todo el Perú. Por su parte el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) también se pronunció sobre los partidos que tendrá la selección peruana en Buenos Aires, Argentina.



PPK manifestó que el encuentro en Argentina es complicado pero confía en que se podrá sacar un resultado positivo en 'La Bombonera'.



"Perú vs. Argentina es obviamente difícil. Espero que ganemos los dos partidos, pero no me voy a aventurar a hacer apuestas más que eso. Tenemos que ir al mundial", manifestó PPK a Canal N.



PPK