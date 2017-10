El Perú vs. Argentina puede ser un partido revolucionario para la selección peruana. Si la blanquirroja gana, estará con medio pasaje comprado al mundial Rusia 2018. Es por eso que Trome ya está en Buenos Aires, para transmitir in situ el antes, durante y después del Perú vs. Argentina. 'Malcriadas' incluidas. ;)

Dos bellas modelos peruanas posaron para el lente de nuestro fotógrafo Alan Ramírez en las tribunas del estadio La Bombonera, el estadio donde será el Perú vs. Argentina. Las 'bombocitas' Mirella Méndez y Jessy Kate causaron tal sensación que hasta la cadena ESPN les dedicó un espacio. A las fotos nos remitimos, estás arriba. Y sí, algo similar haremos para el Perú vs. Colombia.

La prensa argentina hizo eco de la presencia de las dos chicas en La Bombonera, donde jugará la selección peruana antes la selección argentina, este jueves a las 18:30 horas (hora peruana). "Perú viene por todo (...) estas dos mujeres peruanas hacen una producción", dijo un periodista de Torneos y Competencias (TyC) mientras describía las imágenes en vivo, sobre la sesión fotográfica de nuestras 'Malcriadas'. Reacciones similares ocurrieron con el canal de televisión TN.

Pero nuestros periodistas no solo trabajan en las sesiones fotográficas. Revisa solo sobre la selección peruana en Argentina.

¿Alguna prueba sobre la cobertura de la prensa argentina a nuestras 'Malcriadas'? Va el video: