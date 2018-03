Perú vs. Croacia: Yoshimar Yotún es expulsado y deja a la bicolor con 10 [VIDEO y FOTOS]

Yoshimar Yotún su expulsado del campo en el minuto 73´del encuentro entre Perú y Croacia. El jugador peruano fue expulsado tras empujar a Luka Modric.



Yoshimar Yotún aprovechó la expulsión para matar un poco de tiempo tras su expulsión tras empujar a Modric.



Perú vs. Croacia ha llenado de entusiasmo no solo a los integrantes de la selección peruana, sino también a los hinchas de la blanquirroja que este viernes 23 de marzo llenarán el Hard Rock Stadium de Miami para ver al equipo de todos frente a la selección croata liderada por Lukas Modric, Ivan Rakitic y Mario Mandzukic, que actualmente militan en los tres más importantes clubes de Europa.



Sin duda en el Perú vs. Croacia podremos ver cómo se encuentran actualmente no solo los referentes de la selección peruana, sino también los llamados por Ricardo Gareca en esta convocatoria: Cristian Benavente y Ricardo Siucho, quienes tendrán en este partido la oportunidad de su vida para demostrar que son dignos de vestir la blanquirroja en el Mundial Rusia 2018.



Los integrantes de la selección peruana llegaron el lunes a Miami y a través de las redes sociales se ha mostrado el buen ambiente que se vive previo al Perú vs. Croacia, sin embargo Ricardo Gareca no ha querido decir aún cuál será el once inicial. Solo se ha confirmado que Christian Ramos será capitán en este primer amistoso de la bicolor.





