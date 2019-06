Perú a cuartos de Copa América: ¿A quienes enfrentará y evitará en el torneo? Conoce el panorama

Este domingo se confirmó el pase de Perú a cuartos de final de Copa América 2019 tras la derrota de Paraguay frente a Colombia. Con ello, el equipo de Ricardo Gareca se medirá con el primero del grupo C, que saldrá del ganador entre Chile y Uruguay (Mañana 6:00 p.m.).



De momento, Chile es primero del grupo C de Copa América, por lo que sería el rival de Perú en cuartos de final, repitiéndose la definición que tuvieron en el 2015 por semifinales cuando la 'Roja' eliminó a la 'Blanquirroja'.



Si Perú elimina a Chile, enfrentará el vencedor del Uruguay vs Colombia en semifinales. Y recién en la final a Brasil, Argentina o Venezuela. Revisa aquí abajo los posibles cruces de cuartos de final y fechas del torneo.

POSIBLES CRUCES



Primero del Grupo A vs Mejor Tercero Grupo B/C

Brasil vs. Paraguay (también puede entrar Ecuador o Japón) (Jueves 7:30 p.m.)

Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre



Segundo Grupo A vs Segundo Grupo B

Venezuela vs. Argentina (Cruce confirmado) (Viernes 2:00 p.m.)

Estadio Maracaná, Río de Janeiro



Primero del Grupo B vs Segundo Grupo C

Colombia vs. Uruguay (o Chile) (Viernes 6:00 p.m.)

Estadio Arena Corinthians, Sao Paulo



Primero Grupo C vs Mejor Tercero Grupo A/B

Chile (o Uruguay) vs. Perú (Sábado 2:00 p.m.)

Arena Fonte Nova, Salvador.



FECHAS:



- Semifinales (martes 2 de julio y miércoles 3 de julio)

- Tercer lugar (sábado 6 de julio)

- Final (domingo 7 de julio)