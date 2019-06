Perú a cuartos de final: Rival, día, hora tv y canal del próximo partido por la Copa América

Perú clasificó a los cuartos de final de la Copa América 2019 como una de los dos mejores terceros de la fase de grupos del torneo y se metió entre las ocho selecciones que siguen en carrera por el título.



Perú se benefició del triunfo de Colombia ante Paraguay y se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa América 2019.



Los cuartos de final se disputarán desde el próximo jueves 27 de junio hasta el sábado 29 de junio. Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia ya están clasificados.

¿Cuál es el rival de Perú en los cuartos de final de la Copa América?

Perú es uno de los mejores terceros pero deberá esperar al partido Chile vs Uruguay para conocer a su rival. La bicolor enfrentará a uno de las dos selecciones que sería el ganador del Grupo C. Con un empate, la Roja sería primero y si la Celeste gana le arrebataría el liderato de la serie.

¿Qué día jugaría Perú los cuartos de final de la Copa América?

Perú enfrenta a Chile o Uruguay el próximo sábado 29 de junio desde las 2:00 p.m. en el Arena Fonte Nova de Salvador Bahía.



En ambos casos el partido lo transmitirá para señal abierta América Tv y en tv paga DirecTv.

A falta de la última fecha del Grupo C, así se jugarían los cuartos de final de la Copa América 2019:

Primero del Grupo A vs Mejor Tercero Grupo B/C

Brasil VS. Paraguay (Jueves 7:30 p.m.)

Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre



Segundo Grupo A vs Segundo Grupo B

Venezuela VS. Argentina (Viernes 2:00 p.m.)

Estadio Maracaná, Río de Janeiro



Primero del Grupo B vs Segundo Grupo C

Colombia VS. Uruguay (Viernes 6:00 p.m.)

Estadio Arena Corinthians, Sao Paulo



Primero Grupo C vs Mejor Tercero Grupo A/B

Chile VS. Perú (Sábado 2:00 p.m.)

Arena Fonte Nova, Salvador.

