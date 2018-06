Perú vs Dinamarca: Estadio Nacional recibe a hinchas para debut en Rusia 2018 [VIDEO y FOTOS] 

El mundial Rusia 2018 marcará el regreso de la selección peruana después de 36 años. Por eso, los millones de peruanos que no tienen la posibilidad de viajar a Rusia, podrán acercarse al Estadio Nacional y vivir las emociones de los partidos que juegue nuestra selección. El primero de ellos: Perú vs Dinamarca .



El Instituto Peruano del Deporte confirmó que colocará una serie de pantallas gigantes en la Explanada Sur del Estadio Nacional para que aquellos hinchas ingresen y observen los partidos que juegue nuestra selección peruana en el Mundial de Rusia 2018 .



Jean Ferrari, Director Nacional de Recreación de IPD, indicó que se firmó un convenio con Directv para el apoyo en la transmisión de los partidos de la selección peruana y la logística que esta conlleve. El evento tendrá como nombre "IPD FÚTBOL FESTIVAL". Asimismo, el ex jugador, señaló que si Perú clasifica a octavos de final en Rusia 2018 , el cuarto evento podría realizarse en el interior del Estadio Nacional.



El IPD viene gestionando los permisos para realizar esta actividad. El IPD viene gestionando los permisos para realizar esta actividad.

La iniciativa permitirá a a los hinchas de la selección peruana que deseen vivir el partido como si estuvieran en un el Fan Fest de Rusia 2018 , con concursos, degustación de platos típicos y música en vivo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.