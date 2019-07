Perú ganó 3-0 a Egipto y es líder del Grupo B del Mundial Sub 20 de vóley en México

Ellas también van por la final. La selección peruana de vóley logró su segundo triunfo en el Mundial Sub 20 que se realiza en México. El sexteto de Natalia Málaga se impuso ante Egipto por 3-0 y sigue a paso firme.



La selección peruana de vóley sub 20 derrotó a Egipto con parciales de 25-16 / 25-15 / 25-16. Con este resultado, la 'bicolor' es líder del grupo B y sueña con la clasificación.



Esta buena racha de la selección peruana de vóley sub 20 arrancó con un triunfo ante el vigente campeón, China, por un ajustado 3-2.



En la última fecha del grupo b, la selección peruana de vóley sub 20 se medirá con Polonia, este domingo desde las 12:30 del mediodía (hora de Perú). ¡Vamos chicas!