Perú vs. Islandia: hinchas peruanos podrían viajar de Miami a New Jersey para ver a la bicolor

Miami (César Manayay, enviado especial).- ‘Cómo no te voy a quereeeer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, que me vio nacer’. El canto de los compatriotas estremece, nos pone la piel de gallina, nos recuerda que, a miles de kilómetros, el amor a la patria se siente más. Miles de hinchas llegaron a Miami para ver a nuestra selección y muchos de ellos continuarán su aventura en Nueva Jersey.



El boleto de avión hacia el aeropuerto de Newark se elevó. De casi 100 dólares el precio normal ahora cuesta 590 dólares, si es que hay suerte de conseguir.



“Ver al equipo no es algo que se da siempre. Tengo a mi hijo de 15 años que le encanta el fútbol y deseo que viva esta fiesta. No importa el gasto, porque nadie nos quitará lo bailado”, nos cuenta don Carlos, un hincha que llegó desde Orlando junto a su hijo Bryan, que nació en Estados Unidos.

Video: Himno Nacional del Perú

Mary Campos es del Callao. Vive en Florida hace 8 años. Ella estuvo con su hija Lucy en todos los entrenamientos que ha tenido la selección en la concentración del ‘Sawgrass Grand Hotel’. Ellas separaron boletos hace un mes. “Ahora es temporada cara para viajar a Nueva Jersey. Tenemos familia en Paterson y allí nos juntaremos para ir al estadio. El ‘Red Bull’ quedará chico con tantos peruanos por allá”, comento.



Alrededor de cien mil compatriotas viven actualmente en Nueva Jersey. Cientos más llegarán de Boston, Nueva York, Washington y Miami. La pasión es desbordante.



Nosotros ya estamos haciendo maletas nuevamente. Mañana llegamos a la sede donde, el martes, enfrentaremos a Islandia y nos encontraremos con una nueva fiesta junto a nuestra selección.