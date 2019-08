Perú compite en Karate en Lima 2019 Sigue EN VIVO la modalidad Kata en los Panamericanos

Perú, con Mariano Wong como candidato a medalla, compite en la disciplina de Karate en los Juegos Panamericanos Lima 2019 Sigue EN VIVO el primer día de competencia este viernes 9 de agosto desde las 10:00 am. (hora peruana) con la participación peruana en la modalidad Kata en los Juegos Panamericanos desde Villa El Salvador. El evento se transmitirá vía Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN. Hay medallas en juego.

Karate es uno de los últimos deportes, junto a patinajes de velocidad, que entra en acción en Lima 2019. Los deportes que cierran la lista de eventos y que tiene a los deportistas peruanos como candidatos a medallas. Todo arranca con la modalidad Kata.

Karate en Lima 2019 | Horario de participación en el mundo



Perú 10:00 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 10:00 am. |

Ecuador 10:00 am. |

Colombia 10:00 am. |

Bolivia 11:00 am. |

Paraguay 11:00 am. |

Venezuela 11:00 am. |

Brasil 12:00 am. |

Argentina 12:00 am. |

Chile 12:00 am. |

Uruguay 12:00 am. |

España 5:00 pm. |

Tanto en individual y en equipo, en masculino y femenino, Perú tendrá representantes: Ingrid Aranda (individual femenino), Mariano Wong (individual masculino), el equipo femenino conformado por Saida Salcedo, Andrea Almarza y Sol Romaní, y el masculino con Carlos Lam, John Trebejo y Oliver Del Castillo.

Mariano Wong, uno de los representantes peruanos que aspira a medalla. Él se siente confiado y motivado por su crecimiento y este viernes espera meterse en la final.

"Competir en Lima se siente una emoción increíble. No pensé que habría tanta gente que compraría las entradas para ir a verme. Que me quieran ir a ver representando al Perú significa mucho para mí. Me llena de emoción. Es un orgullo. Ya he participado en unos Juegos Sudamericanos y me fue muy bien, pero ahora son unos Juegos Panamericanos, ya tengo una categoría más, estoy emocionadisimo", dijo al News Services Lima 2019..

Karate en Lima 2019 | Programa de participación de los peruanos este viernes 9 de agosto



Kata individual femenino

Peruana: Ingrid Aranda

Hora: 10:00 am.



Kata individual masculino

Peruano: Mariano Wong

Hora: 11:00 am.



Kata de equipos, femenino

Team Perú: Saida Salcedo, Andrea Almarza y Sol Romaní

Hora: 2:00 pm.



Kata de equipos, masculino

Team Perú: Carlos Lam, John Trebejo y Oliver Del Castillo

Hora: 2:40 pm.

Karate en Lima 2019 | Precio de entradas para este viernes 9 de agosto

Entrada Precio Regular – A S/. 40 Menores de 18 – A S/. 20 Adulto mayor – A S/. 20 Regular – B S/. 30 Menores de 18 – B S/. 15 Adulto mayor – B S/. 15 Asiento Accesible – SR S/. 15 Acompañante Asiento Accesible – ASR S/. 15

Karate en Lima 2019 | mapa del evento de este viernes 9 de agosto

