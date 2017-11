Perú al Mundial: Claudio Pizarro dedica mensaje al triunfo de la selección y divide a la hinchada [VIDEO y FOTOS]

La noche de este miércoles fue histórica. Perú se clasificó al Mundial Rusia 2018 tras 36 años de no asistir a la Copa del Mundo. Como era de esperar, miles de hinchas celebraron el triunfo ante Nueva Zelanda, y no podía faltar el excapitán de la selección peruana Claudio Pizarro.

A través de sus redes sociales, Claudio Pizarro se sumó al éxito de la Blanquirroja y al sueño hecho realidad de Perú al Mundial. Es así que escribió algunas palabras en honor a la histórica clasificatoria que nos llevará directamente a Rusia 2018.

"Se cumplió el objetivo por el cual se trabajó durante años, eso se llama ÉXITO!!! Cuando estamos unidos todo es posible!! Felicidades Perú!!! Besos para el Mundo #rusia2018 #clasificados #arribaperu #siempre juntos", escribió Claudio Pizarro en su cuenta de Instagram durante las primeras horas del jueves.

Se cumplio el objetivo por el cual se trabajo durante años, eso se llama EXITO!!! Cuando estamos unidos todo es posible!! Felicidades Peru!!! Besos para el Mundo!! #rusia2018 #clasificados #arribaperu #siemprejuntos Una publicación compartida de CP14 (@claupiza14) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 1:53 PST

Rápidamente el post llegó hasta los seguidores de Claudio Pizarro y causó posturas encontradas. Mientras algunos le pedían que regrese a las filas de la selección, otros no dudaron en aclararle que su tiempo ya pasó.

‘Tu no trabajaste para esta clasificación. Tu tiempo ya pasó, el equipo está formado y ya tenemos capitán, así que no intentes subirte al coche que tú no irás al mundial, bueno al menos a jugar para Perú no irás…’, escribió un hincha de la selección peruana.

‘El capitán es Paolo Guerrero’,‘¿Se trabajó? Cuando tuviste la oportunidad no la supiste aprovechar. Ahora que los muchachos sí se pusieron la camiseta dices ‘se trabajó’, no seas conch….’, fueron otros de los mensajes en contra de Claudio Pizarro.

Perú clasificó al Mundial la noche de este miércoles tras ganar el segundo partido de repechaje ante Nueva Zelanda. En el primer tiempo Jefferson Farfán anotó un emocionante gol que conmovió hasta las lágrimas a muchos y en el segundo tiempo Christian Ramos definió nuestro camino directo a Rusia 2018.

En las calles peruanas y redes sociales la emoción por el triunfo de la Blanquirroja continúa. Es así que muchos siguen celebrando la victoria aprovechando el feriado nacional decretado por el Gobierno por la clasificación de Perú al Mundial.

Claudio Pizarro confía en que la selección clasificará al Mundial.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.