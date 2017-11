Perú al Mundial: Clubes saludaron a jugadores peruanos por clasificación a Rusia 2018 [FOTOS]  

La selección peruanaconsiguió romper una racha de 36 años fuera de una justa mundialista y para los clubes de los jugadores peruanos este no es un dato menor y han visto conveniente compartir la alegría y saludarlos por la clasificación a Rusia 2018.



Equipo de talla mundial como Flamengo, Sao Paulo, Monarcas Morelia y Lobos BUAP, no tardaron mucho en saludar a la selección peruana y a su respectivos jugadores luego de un logro que repercutiría en lo que serpa el futuro de cada uno de sus jugadores quienes se cotizaran de una manera diferente después de Rusia 2018.



La selección peruana se volvió tendencia en redes sociales la noche del miércoles al convertirse en el boleto número 32 de los clasificados al Mundial de Rusia 2018 y ahora esta a la espera del sorteo este 1 de diciembre para saber el grupo que enfrentara en su vuelta ala fiesta más grande del fútbol.



La selección peruana consiguió su clasificación luego de superar el repechaje primero con un empate sin goles en Wellington y luego con un categóríco 2-0 ante los 'All White' con anotaciones de Jefferson Farfán y Christian Ramos.