Perú al Mundial: Edison Flores no se cree un ‘héroe nacional’ por clasificar a la bicolor a Rusia 2018

La humildad es su bandera. Edison Flores se convirtió a base de golazos y sencillez en uno de los jugadores de la selección más queridos por todo el Perú y la gente no deja de hacérselo notar a cada paso que da, ahora que disfruta de sus vacaciones en Lima, pero a él todos esos elogios no se le han subido a la cabeza.



“No me considero un héroe nacional. Solo hago mi trabajo. Hay mucho reconocimiento de la gente, pero solo queda agradecerlo”, señaló el popular ‘Orejas’ en una radio local.



Para el volante del Aalborg danés, el único símbolo de la Blanquirroja es Paolo Guerrero y su presencia en la Copa del Mundo será una motivación extra para todos. “No nos imaginamos en el Mundial sin Paolo Guerrero. Sería injusto. Él nos ayudó mucho para llegar. Significa mucho. No hay descripción alguna. Es un emblema”, afirmó.



‘Edi’ es una voz autorizada a la hora de analizar los futuros rivales de la Bicolor en Rusia. “Francia está en un buen momento y tiene buenos jugadores. Será muy difícil el choque. Tenemos que trabajar para eso. En cambio, el fútbol de Dinamarca no es muy técnico, pero sí de contacto. Pero no tiene nada que ver con su selección. Ahí, sus jugadores aprendieron mucho de las ligas de donde juegan”, concluyó.

