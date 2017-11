Perú al Mundial: Así se emocionó Martín Liberman por clasificación a Rusia 2018 [VIDEO]

La selección peruana ganó un hincha más en Argentina y no se trata de otra persona que al periodista, Martín Liberman, quien se volvió loco con la clasificación de Perú aRusia 2018 y saludó muy afectuosamente al responsable de esta campaña, Ricardo Garecadesde su programa en la cadena deportiva Fox Sports.



"¡Vamos Perú, todvía! estoy muy contento por la selección peruana , por el 'Tigre' Ricardo Gareca como hombre mayor no tengo registro de Perú jugando una Copa del Mundo", comentó Martín Liberman.



Martín Liberman, también definió cual sería el objetivo de Perú en la Copa del Mundo. "La selección peruana no va a ganar un mundial de Rusia 2018, va a participar. Se subió colectivo de 32 pasajeros, y la idea es pasar la primera fase. Entrar primero como Brasil y meterse como Perú por repechaje es lo mismo todos están adentro", dijo el comentarista de Fox Sports que además adelantó que Ricardo Gareca tendría un importantísimo premio económico



La selección peruana firma parte del Bombo N° 2, junto a España, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia y este viernes 1 de diciembre se conocerá el grupo de selecciones ala que enfrentará en la primera fase.