Perú al Mundial: Peruanos en el extranjero celebraron así la clasificación de la selección [VIDEO]

Ellos están lejos, pero eso no les impidió celebrar la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018. Con arengas y en medio de lágrimas, muchos peruanos celebraron la tan ansiada clasificación en países como Canadá, España, Costa Rica y República Checa, entre otros..



En Chile, los hinchas peruanos festejaron en la Plaza de Armas de Santiago, y no dudaron en salir con sus banderas de colores. En Colombia, también se vivieron los festejos hasta largas horas de la noche.



En tanto, en Canadá, un hincha peruano no dudó en cumplir su promesa, y corrió desnudo por las calles alzando la bandera peruana con las manos.



El video del hincha peruano generó sorpresa entre los internautas, quienes no podían creer que la emoción podía llegar a tales niveles. Muchos aplaudieron que el hincha haya cumplido la 'apuesta' que suponen que debía. Otros, afirmaron que la emoción de la clasificación lo desequilibró y se volvió loco.



Tampoco faltaron las celebraciones en Miami y Nueva York. La comunidad peruana también celebró en Argentina y Nueva Zelanda.