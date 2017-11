Machín: Todo Pataclaun le pide que cumpla su promesa por clasificación al mundial y él responde así [VIDEO]

Todos deben cumplir sus promesas. Antes del partido de Perú y Nueva Zelanda, figuras de todos los ámbitos empezaron a hacer promesas si la selección peruana llegaba a Rusia 2018. Y ahora, deben cumplirlas.

Quien hizo una promesa hace muchos años, es Machín. El entrañable personaje de Pataclaun protagonizó el capítulo "Machín no se baña" en el que todos sus amigos querían que tomara una ducha porque apestaba.

Pese a todos los intentos, Machín no se bañó. El personaje, interpretado por Carlos Alcántara, hizo una promesa que ahora deberá cumplir: "Nunca, se los juro, por esta que no me baño. No me baño hasta que la selección vaya al mundial"

Ahora, Wendy Ramos, quien interpretó a la esposa de Machín en Pataclaun, le dedicó un mensaje a Carlos Alcántara, buscando que cumpla su promesa. "Oye, Carlos, te toca bañarte :o)", escribió en su cuenta de Twitter la actriz.

Ella no fue la única. Johanna San Miguel, la entrañable Queca, también le había pedido que se bañe. "A sacar el pulitón y el jabón pepita! Promesas Son Promesas! Perú Al Mundial!

#JabónateYTalqueate #SobacoDeLocaPásateElTrapo #FuerzaViruta", escribió la actriz.

Rápidamente, sus seguidores pusieron en copia a Carlos Alcántara para tener una respuesta. Incluso, muchos usuarios de Twitter compartieron el video en donde se le escucha hacer la promesa. Medio día después, el actor decidió responder.

"No me queda otra que cumplir mi promesa: hoy me baño, Perú clasificó al mundial!!!", escribió Carlos Alcántara en su cuenta Twitter. Rápidamente, su respuesta se viralizó y ya tiene más de mil Me gusta y ha sido compartido más de 430 veces.

No me queda otra que cumplir mi promesa: hoy me baño, Perú clasificó al mundial !!! https://t.co/0sizxfHw81 — Carlos Alcántara (@cachinalcantara) 16 de noviembre de 2017

