Perú al Mundial: Se vuelve viral promesa que hizo Machin en Pataclaún si blanquirroja clasificaba [VIDEO y FOTOS]

Perú va al mundial luego de 36 años. La hazaña es comentada por miles de usuarios en redes sociales, uno de ellos recordó en Twitter la promesa que hizo Machin, interpretado por Carlos Alcántara, en la serie cómica, Pataclaún.



El capítulo de Paclaún se llama "Machin no se Baña". En este programa, el mencionado personaje indica que no se va a bañar hasta que Perú vaya al Mundial. Los fantasmas tratan de convencerlo para que se asee, pero el protagonista mantiene su promesa.



Este capítulo fue muy comentado en redes sociales.Muchos usuarios de redes sociales se burlaban de que desde que fue transmitido el capítulo, Perú no vaya al mundial. Sin embargo, ahora la ecuación cambió.



El mensaje en Twitter busca la respuesta del actor que interpretó a Machin, Carlos Alcántara. Hasta el momento, el cómico no se ha pronunciado en redes sociales, pero se espera que lo haga en los próximos días.



La selección peruana consiguió su clasificación al mundial tras ganar 2-0 a Nueva Zelanda con golazos de Jefferson Farfán y Christian Ramos. La 'Blanquirroja' celebró hasta las lágrimas su pase a la cita mundialística.



AHORA MACHIN SE TIENE QUE DUCHAR — bolsita de terokal (@chicatorreja) 16 de noviembre de 2017

Debo ser el único que recordó que Machin prometió bañarse cuando Perú vuelta a un mundial. Machin, ya es hora de bañarse(?) — Butters (@RoDrugTolentino) 16 de noviembre de 2017

Carlos Alcántara debe publicar un video como Machín diciendo que ya se bañó — Sergio Zanabria (@zanabria_spm) 16 de noviembre de 2017