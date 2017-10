Perú vs. Nueva Zelanda: "All Whites" no tienen dinero para viajar a Lima [VIDEO y FOTOS]

¿Y ahora? Hablar de Nueva Zelanda, para muchos, es hablar de un país moderno y sin ningún apuro económico. Pero nada está más lejos de la realidad. Los directivos de la selección de Nueva Zelanda están tienen un gran dolor de cabeza porque no se cuenta con el dinero para realizar el viaje de 17 horas de hasta Lima y jugar el partido de repechaje en 15 de noviembre en el Estadios Nacional.



El representante. Newshub, portal de noticias de Nueva Zelanda, entrevistó al gerente de la Federación neozelandesa, Rob Pickrock. El gerente reveló todos los detalles de logística que viene realizando la selección de Nueva Zelanda para el viaje a Perú y jugar el partido del 15 de noviembre en el Estadio Nacional.



"La forma más barata de hacerlo(viajar a Perú) es conseguir un avión con la capacidad que necesitan, luego vender los otros 100 asientos. Los hinchas son la primera elección . Quien esté en el asiento del avión no me importa, siempre y cuando compren sus boletos. Ese sería el escenario ideal. Suena realmente fácil, pero no es muy fácil lograrlo", manifestó Rob Pickstock al portal informativo de Nueva Zelanda.



Video: Canal N

"Un vuelo chárter les daría a los jugadores 24 horas adicionales para aclimatarse a las condiciones y eso podría marcar la diferencia, llegado al final de juego. Eso significa que se estaría en Lima 96 horas antes del partido y no 72 horas. Habrían 20 horas de vuelo en lugar de 44 horas en el aire", indicó el directo de Nueva Zelanda.



COSTO



Pero el gran programa que tiene Nueva Zelanda es el costo que tiene un vuelo privado desde Wellington hasta Lima. Rob Pickstock manifestó que el precio del vuelo podría costar al rededor de 574.880 dólares. El directivo también indicó que no se descarta la idea que Perú y Nueva Zelanda puedan compartir el vuelo hacia Lima.



"Están en una posición similar a nosotros. Quisieron alquilar un avión para ambas rutas, porque tienen un contingente bastante grande, pero están luchando para encontrar un avión con el factor de costo beneficio. Compartir un avión fue algo de lo que hablamos. Nosotros estamos bien con eso, pero ellos (Perú) no lo tomaron a bien hace cuatro días, pero cada día que pasa esa idea va tomando más forma, ya que no pueden asegurar un avión”, sentenció el directo de Nueva Zelanda.