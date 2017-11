Perú vs. Nueva Zelanda: Hinchas lanzaron fuegos artificiales en plena madrugada y no dejaron dormir a los kiwis

¿Todo se vale? Un grupo de hinchas peruanos llegó hasta la puerta del hotel donde concentra la selección de Nueva Zelanda en horas de la madrugada previo al decisivo partido contra el equipo bicolor por el último cupo al mundial Rusia 2018.

Los fanáticos de la blanquirroja llegaron hasta Miraflores alrededor de las 3 de la mañana y empezaron a lanzar fuegos artificiales frente al hotel Marriott donde descansaba la selección de Nueva Zelanda. Por falta de efectivos policiales, nadie fue intervenido por este acto.

El periodista neozelandés Jason Pine informó sobre la explosión de los fuegos artificiales en dos oportunidades vía Twitter. "Lima, 2.51am. Massive explosion of fireworks in the sky directly above the All Whites’ team hotel" (Lima, 2:51 a.m. Masiva explosión de fuegos artificiales en el cielo directamente encima del hotel de los 'All Whites')

Eso no fue todo. Una hora después, el periodista vuelve a escuchar fuegos artificiales en el hotel. Vía Twitter, informa que la detonación duró más de 90 segundos. "They’re going again. 90 seconds or so of prolonged explosions just now." (Ahí van de nuevo. 90 segundos o más de explosiones prolongadas en este momento)

They’re going again. 90 seconds or so of prolonged explosions just now. https://t.co/QsFdgnLq9A — Jason Pine (@pineyzb) 15 de noviembre de 2017

Sin embargo, según reportaron vecinos de la zona, algunos agentes de serenazgo llegaron a poner orden debido a la bulla que se generó en altas horas de la madrugada. No se sabe si es que hay algún detenido tras lo sucedido con la selección de Nueva Zelanda.

Este miércoles 15 de noviembre se disputará el último partido por el repechaje entre Perú y Nueva Zelanda para determinar quién ganará el último cupo al Mundial Rusia 2018. El encuentro será en el Estadio Nacional a las 9:15 p.m.

