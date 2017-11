¡Se emocionó! Un hincha de la selección peruana que vive en Nueva Zelanda desde hace 30 expresó su alegría por ver nuevamente jugar a la Blanquirroja. Con la voz entre cortada, le mandó un mensaje de aliento a los dirigidos por Ricardo Gareca.

El programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes entrevistó a algunos peruanos que se encuentran en Auckland, Nueva Zelanda, listos para ver a la selección peruana, jugar el primer partido del repechaje para el mundial Rusia 2018.

En medio de la conversación, Alberto Meza le dedicó unas palabras a la selección peruana pero no pudo evitar quebrarse al recordar que lleva 30 años viviendo en el país oceánico. Para él es un sueño hecho realidad.

Peruano en Nueva Zelanda llora de emoción porque verá jugar a la selección después de 30 años

"Estoy representando a todos los peruanos que no pudieron llegar hasta acá, los peruanos trabajadores, las mujeres, nuestros niños que tanto sufren cuando juega nuestra selección. Es un orgullo tenerlos a todos ustedes aquí. Después de 30 años veo a mi equipo. No he vuelto a Perú. Si mi selección no venía acá, nunca la hubiera visto, hubiera muerto sin ver a mi selección, carajo", menciona el hincha al borde de las lágrimas.

El ambiente nacional en Nueva Zelanda está al tope, desde distintas partes del mundo, los hinchas peruanos llegaron para alentar a la blanquirroja en estos últimos 180 minutos rumbo a Rusia 2018.