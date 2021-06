Claramente Perú no era favorito ante Brasil. Pero llegábamos con otra cara luego de la gran victoria ante Ecuador en Quito por Eliminatorias. Ante los de Tité mostramos 2 caras. En el primer tiempo fuimos pacientes y en la segunda parte desaparecimos en todas las líneas. Neymar hizo lo que quiso con la defensa nacional y la ‘Canarinha’ nos goleó sin piedad.

Ricardo Gareca mandó al campo casi el mismo equipo que presentó contra Ecuador, como creyendo que ese once ganador le haría frente a Brasil en su casa. Y no fue así. Fuimos un globo a punto de reventar. Solo aguantamos el primer tiempo. Arrancamos con paciencia, con toque y hasta con algunos lujos. La posesión de la pelota no fue amplia para los ‘cariocas’.

En esos primero 45 minutos, Brasil solo tuvo una buena llegada y lo cambió por gol (Alex Sandro / 12′). Y a diferencia de otros partidos, la selección peruana nos e bajoneó y continuó con su idea de juego. Eso sí, con llegadas poco peligrosas. El árbitro argentino Patricio Loustau pitó y todos pensábamos que en el segundo tiempo las cosas iban a mejorar.

No pasó. Brasil solo nos estaba midiendo. Perú quiso presionar un poco más arriba y lo pagó caro. Darle espacios a los brasileños fue un pecado capital. Los monstruos de ‘Tité’ despertaron y lo sufrimos como nunca. Neymar (68′), Éverton Ribeiro (89′) y Richarlison (90′+3) devoraron al combinado nacional en la Copa América 2021.

A estas alturas no vamos a descubrir nada con Brasil, pero de Perú podemos decir muchas cosas más. ¿Necesitamos un recambio generacional? ¿Fallamos en la alineación? ¿Nuestra defensa es el gran problema? ¿Hay individualidades que no están dando la talla? ¿Lo de Quito solo fue un paréntesis? Bueno, la Copa todavía sigue.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON RENATO TAPIA?

Tras su gran campaña en Celta de Vigo, saliendo en varias jornadas como el mejor en su puesto en LaLiga Santander, llegó con un gran cartel para la fecha doble de Eliminatorias. Apareció en casi todas las fotos de los goles que recibió la selección peruana desde aquel partido con Colombia en Lima. Y, al igual que todos, solo destacó frente a Ecuador.

Hoy tuvo en pésimo partido frente a Brasil por Copa América. Si él, que es el primer pase desde en el medio de Perú, falla en el pase... ¡estamos perdidos! Más cuando se trata de equipos como la ‘Canarinha’. Ojalá se pueda recuperar. Lo necesitamos en su máximo nivel, ese que mostró hace no mucho.

