El llamado de FIFA a la selección peruana, tras el reclamo de la selección de Chile por el caso de falsedad en la inscripción de Byron Castillo, ha despertado preocupación no solo en el seno de la selección de Ecuador, sino también alerta en la VIDENA, por la convocatoria en un tema donde la FPF no tendría que verse afectada a puertas de jugar el repechaje a Qatar 2022.

El comunicado de la FIFA da cuenta del reclamo de la selección de Chile. “ FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, se ha invitado a la FEF y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA . Próximamente, se publicarán más detalles ”, expresa el comunicado del ente rector del fútbol mundial.

Desde la VIDENA no se ha encontrado ninguna respuesta sobre esta invitación a presentar una posición y no se ha conocido si existe una postura formal respecto al tema que podría alterar el orden de la tabla de posiciones en las Eliminatorias Qatar 2022, donde Perú ocupa el quinto puesto con 24 puntos.

Reclamo de Byron Castillo en América Deportes

Selección peruana: ¿Peligra repechaje a Qatar 2022 con este reclamo de Chile?

En su comunicado FIFA informa que ha concedió diez días a las partes invitadas puedan presentar una primera ronda de alegaciones, que también han sido requeridas al resto de selecciones a las que Ecuador se enfrentó alineando a Byron Castillo como son Paraguay y Chile (dos partidos), Argentina, Venezuela, Bolivia y Uruguay.

La invitación de Perú es insólita debido a que la Comisión Disciplinaria de la FIFA, no habría considerado que Byron Castillo no jugó ninguno de los dos partidos ante la selección peruana, motivo por el cual no tendría por qué verse afectado a favor ni en contra en la tabla de posiciones.

FPF no se pronuncia sobre posición a favor o en contra ante la FIFA

Todavía no se ha confirmado si la FPF presentará algún argumento sobre este caso o mantendrá silencio administrativo hasta que vuelva a ser invitado en una segunda ronda de alegaciones y se determine la influencia de este caso en los intereses de la selección peruana que el próximo viernes 20 de mayo conocará de cara al Repechaje Qatar 2022.

Cabe mencionar que la selección de Chile argumenta que Byron Castillo nació en Tumaco, Colombia, y falseó documentos para acreditar que es nacido de Playas de Ecuador y con ello obtener la nacionalidad ecuatoriana que, de alguna manera, estuvo en duda desde que integra las selecciones inferiores ecuatorianas.

FIFA: Así qiuedaría la tabla de posiciones si Chile gana reclamo a Ecuador:

1. Brasil 45 puntos

2. Argentina 41

3. Uruguay 28

4. Chile 24

5. Perú 24 (Repechaje)

6. Colombia 23

7. Paraguay 19

8. Bolivia 18

9. Venezuela 13

10. Ecuador 12