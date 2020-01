Vladimir Vicentelo fue uno de los comentaristas de América TV para el Perú vs Paraguay por el Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020. El popular reportero dejó insólita petición durante la transmisión que no pasó desapercibido. Mira el video.

Pasó a los 51' del segundo tiempo, cuando Perú perdía 2-0 frente a Paraguay por la jornada 3 del torneo. "¡Vamos, vamos, hay que darle energía a los chicos!", lanzó Jehofred Sulca, narrador del partido.

Tras ello, Vladimir Vicentelo sorprendió con su comentario: “Creo que es momento para una ‘Genkidama’”. ¿A qué se refiere? Pues a la energía que ‘Goku’, personaje de ‘Dragon Ball’, pedía a los seres vivos de la tierra para derrotar a sus enemigos.

Curiosamente, 2 minutos después, Perú conseguiría el descuento ante Paraguay y posteriormente la remontada 3-2 para su primera victoria en el Preolímpico Sub 23.

Narrador de partido Perú vs. Paraguay invocó a la 'Genkidama' de Gokú - Trome