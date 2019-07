Perú perdió 3-0 ante Polonia en el Mundial de Vóley Sub 20 y depende de otros resultados para clasificar

La selección peruana de vóley Sub 20 cayó 3-0 ante Polonia por el Grupo B del Campeonato Mundial de Voleibol de la categoría que se juega en México. Ahora, las seleccionadas dirigidas por Natalia Málaga, dependen de otros resultados para clasificar a la siguiente instancia del torneo.

Tras ganar a la actual campeona, China (3-2) y Egipto (3-0), la selección peruana de vóley no pudo con su similar de Polonia en 3 sets con los parciales 25-22, 25-20 y 25-20.



La selección peruana de vóley Sub 20 necesitan que Egipto gane a China para clasificar a los octavos de final que se realiza en León, Guanajato (México).



La cita mundialista cuenta con la participación de 16 equipos que han sido divididos en 4 grupos. En el A está: México, Estados Unidos, Italia y Cuba; en el C: Rusia, Turquía, Argentina y Serbia; y en el D: Japón, Brasil, República Dominicana y Ruanda.



El equipo dirigido por Natalia Málaga, llega al Mundial tras haber obtenido la medalla de bronce en la Copa Panamericana Sub 20.



Perú acumula hasta ahora solo una medalla de plata obtenida en 1985, y en las ediciones de 1989 y 1993 logró ubicarse en la cuarta casilla.