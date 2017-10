Perú al repechaje: ¿El IPD no esperaba que la blanquirroja clasificara a la respeca y por eso alquiló el estadio?

Perú clasificó al repechaje con Nueva Zelanda tras empatar con Colombia en el Estadio Nacional el martes. El resultado fue motivo de celebración por parte de los hinchas peruanos, quienes esperan que la blanquirroja supere a los 'kiwis' y logre por fin la ansiada clasificatoria a Rusia 2018.



Y es que tras el fallo del TAS (el año pasado), las posibilidades de que el Perú vaya al Mundial aumentaron considerablemente. Hoy, el escenario es más que favorable para la blanquirroja, pues irá al repechaje con Nueva Zelanda. Solo nos faltan 180 minutos para saber si por fin se cumplirá el sueño tras 36 años.



Es por eso que la noticia de que la bicolor no tiene dónde jugar el repechaje ha caído como un balde de agua fría a los peruanos. No, no es una broma de mal gusto. La polémica ha empezado y la Federación Peruana de Fútbol ya ha manifestado su deseo de jugar en el Estadio Nacional.



El inconveniente es que el IPD alquiló el estadio para un concierto el 15 de noviembre, y el partido de vuelta entre Perú y Nueva Zelanda está programado para el 14 de noviembre. Esto hasta el momento, pues la FPF ha pedido el cambio de fecha a la FIFA.



¿Pero acaso el IPD no conocía las fechas tentativas en caso de un repechaje? Curiosamente, la fechas de los partidos y de repechaje están establecidas desde el inicio de las Eliminatorias en la página web de la FIFA. ¿Entonces el IPD no esperaba que la blanquirroja clasificara al repechaje por eso alquiló el estadio? Esa la pregunta que hoy se hacen los hinchas peruanos.



¿Por qué el IPD respondió tres meses después la comunicación de la FPF, en la que solicitaba la separación del Estadio Nacional para la fecha de repechaje del Mundial? Según el reciente comunicado de la FPF, la solicitud fue enviada el 20 de junio de 2017, pero el IPD respondió el 29 de setiembre. ¿Cuál fue su respuesta?



"Recibimos una comunicación del IPD en la que nos pide que, para poder utilizar el Estadio Nacional en la fecha prevista, debemos llegar a un entendimiento con el empresario del concierto, 'para que nos ceda su posición contractual bajo ciertas condiciones' (que según se nos precisó, serían entre otras, el pago de las entradas que no hubieran podido vender para el espectaculo musical inconsultamente programado)".



Otro dato que llama la atención es que el concierto de Green Day en Lima fue anunciado oficialmente el 19 de junio por Move Concerts Perú, empresa que organiza el show. Es decir, un día antes de que la FPF le enviara la solicitud al IPD.



Lo cierto es que las fechas se conocían desde siempre, pese a ello, el IPD decidió alquilar el Estadio Nacional. Nadie comprende por qué.