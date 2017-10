Perú al repechaje: Vidente que acertó la definición de las eliminatorias dice que la blanquirroja irá a Rusia

Nos faltan 180 minutos para saber si Perú va al Mundial o no. Es por ello que ahora todas las expectativas se centran en los encuentros de repechaje que la selección peruana disputará con Nueva Zelanda.



Se jugarán partidos de ida y vuelta. El primero será el próximo 6 de noviembre en Oceanía, mientras que la vuelta será el 14 de noviembre en Lima.



¿Perú logrará ir al Mundial? Para la vidente Aura Sanchinelli sí. "Perú irá a Rusia 2018 jugando repechaje contra Nueva Zelanda", fue lo que le dijo a Jaime Bayly el pasado 18 de setiembre.



Pero resulta que Sanchinelli no solo acertó cuando dijo que Perú iría al repechaje. Ella también predijo la clasificación de Argentina y la eliminación de Chile.



En el video, Sanchinelli deja en claro que los peruanos clasificarán "raspadito". Pero Bayly no queda contento con su respuesta, por lo que insiste en saber qué significa esa palabra. "¿Raspadito es repechaje?", le pregunta Bayly. "Sí", responde Sanchinelli.



Pero eso no es todo. Sanchinelli aseguró que Argentina clasificaría "de forma directa", y así fue gracias al triplete de Lionel Messi. De igual manera, afirmó que Chile quedaría fuera de Rusia 2018, y eso fue lo que ocurrió ayer tras los goles de los brasileños Paulinho y Coutinho. Solo queda esperar.