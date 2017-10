Perú: Los resultados que nos favorecen para lograr cupo al Mundial Rusia 2018

La selección peruana está muy cerca de conseguir un cupo al Mundial Rusia 2018. Se juega su clasificación en las dos últimas fechas y tendrá la opción de luchar hasta el final pase lo que pase ante Argentina en la Bombonera.



Perú juega ante Argentina, dos rivales directos que pugnan por un cupo. Además, Chile, Paraguay y Ecuador todavía pueden meterse en la pelea. Panorama muy disputado.



Los resultados que le convienen a Perú se basan en que ninguno de los equipos se aleje (arriba de la tabla) o nos superen (abajo), salvo Colombia, que con un triunfo podría asegurar su clasificación. Esto debido a que la blanquirroja, gane, pierda o empate en Buenos Aires, definirá su clasificación con los cafeteros en la última fecha.

Partidos de la fecha 17 y los resultados que benefician a Perú:



Colombia vs Paraguay: Triunfo cafetero

Chile vs Ecuador: Empate

Venezuela vs Uruguay: Triunfo llanero

Bolivia vs Brasil: Cualquier no influye

Así va tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018:



1. Brasil 37 puntos

2. Uruguay 27 puntos

3. Colombia 26 puntos

4. Perú 24 puntos GF: 26 DG:+1

5. Argentina 24 puntos GF: 16 DG:+1

6. Chile 23 puntos

7. Paraguay 21 puntos

8. Ecuador 20 puntos

9. Bolivia 13 puntos

10. Venezuela 8 puntos

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.