Perú Sub 23: Partidos, día, hora y rivales de la selección peruana en los Panamericanos 2019

Panamericanos 2019 : La selección peruana sub 23 disputará el torneo masculino de fútbol de los Juegos Lima 2019, que se inauguran este viernes. La Blanquirroja es dirigida por el técnico Nolberto Solano.



El torneo masculino de fútbol de los Juegos Panamericanos Lima 2019 inicia la fase de grupos en dos series de cuatro equipos cada una. Perú Sub 23 integra el Grupo B.

[Perú en Fútbol Femenino: Partidos, día, hora y rivales de la selección en los Panamericanos 2019]

¿Qué día y a qué hora debuta Perú Sub 23 en los Panamericanos Lima 2019?



La selección peruana cierra la primera fecha del Grupo B ante Uruguay. El choque se jugará en el estadio San Marcos el próximo lunes 29 de julio. El duelo de la Blanquirroja será a partir de las 8:30 p.m. (hora peruana)

El combinado de Perú Sub 23 comparte el Grupo B con Uruguay, Honduras y Jamaica. Los dos primeros de cada grupo clasifican a las semifinales del torneo de fútbol de los Panamericanos 2019. El Grupo A está conformado por Panamá, México, Ecuador y Argentina.

Bajo las órdenes del profesor Nolberto Solano y su comando técnico, nuestra @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪 continuó su preparación en el Newcamp de Chorrillos.#ArribaPeru 🙌 pic.twitter.com/3Ooag4axYx — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 24, 2019

Programación de los partidos de la selección peruana sub 23 del Grupo B de los Panamericanos 2019:

Perú vs Uruguay (8:30 p.m. | lunes 29 de julio)

Perú vs Honduras (8:30 p.m. | jueves 01 de agosto)

Perú vs Jamaica (8:30 p.m. | domingo 04 de agosto)



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.